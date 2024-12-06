Про це в етері телеканалу Welt заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.
За словами Фезер, німецький уряд уважно стежить за ситуацією в Україні, зокрема за значними пошкодженнями інфраструктури.
“Ми ведемо консультації із сусідніми країнами щодо того, як діяти. Адже нам потрібно інакше розподіляти українських біженців”, – заявила очільниця МВС.
Також вона додала, що переговори щодо можливих біженців з Сирії ведуться з Туреччиною.
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