Німеччина обговорює з іншими країнами можливість розміщення українських біженців, якщо їхня кількість зросте через загострення бойових дій та російські удари по інфраструктурі України.

Про це в етері телеканалу Welt заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

За словами Фезер, німецький уряд уважно стежить за ситуацією в Україні, зокрема за значними пошкодженнями інфраструктури.

“Ми ведемо консультації із сусідніми країнами щодо того, як діяти. Адже нам потрібно інакше розподіляти українських біженців”, – заявила очільниця МВС.

Також вона додала, що переговори щодо можливих біженців з Сирії ведуться з Туреччиною.