Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.
До пакета увійде:
- 20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;
- 10 танків бойових LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;
- систему ППО IRIS-T SLM;
- систему ППО IRIS-T SLS;
- 3 системи HIMARS;
- 21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);
- 1000 трасувальних снарядів;
- 4 антидронові системи;
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 2 броньовані інженерні машини Dachs;
- броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- 3 бортові системи протиракетного захисту для авіації AMPS;
- 100 приладів нічного бачення;
- IT-обладнання;
- 16 паливозаправників Zetros;
- 100 гвинтівок MK 556;
- 85 гвинтівок HLR 338 та 180 тисяч патронів;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 400 тисяч патронів для вогнепальної зброї (зі складу Бундесверу та промислових запасів);
- рятувальні човни;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, Німеччина уже передала Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.
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