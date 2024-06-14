Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.

До пакета увійде:

20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;

10 танків бойових LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;

систему ППО IRIS-T SLM;

систему ППО IRIS-T SLS;

3 системи HIMARS;

21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);

1000 трасувальних снарядів;

4 антидронові системи;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

2 броньовані інженерні машини Dachs;

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

3 бортові системи протиракетного захисту для авіації AMPS;

100 приладів нічного бачення;

IT-обладнання;

16 паливозаправників Zetros;

100 гвинтівок MK 556;

85 гвинтівок HLR 338 та 180 тисяч патронів;

100 гвинтівок CR 308;

400 тисяч патронів для вогнепальної зброї (зі складу Бундесверу та промислових запасів);

рятувальні човни;

засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Німеччина уже передала Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.