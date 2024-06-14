Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.

До пакета увійде:

  • 20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;
  • 10 танків бойових LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;
  • систему ППО IRIS-T SLM;
  • систему ППО IRIS-T SLS;
  • 3 системи HIMARS;
  • 21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);
  • 1000 трасувальних снарядів;
  • 4 антидронові системи;
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
  • 2 броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 3 бортові системи протиракетного захисту для авіації AMPS;
  • 100 приладів нічного бачення;
  • IT-обладнання;
  • 16 паливозаправників Zetros;
  • 100 гвинтівок MK 556;
  • 85 гвинтівок HLR 338 та 180 тисяч патронів;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 400 тисяч патронів для вогнепальної зброї (зі складу Бундесверу та промислових запасів);
  • рятувальні човни;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Німеччина уже передала Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.

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