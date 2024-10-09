Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв’ю RND.

За його словами, минулого тижня Німеччина доставила батарею Iris-T SLM разом із двома пусковими установками Iris-T SLS.

Фройдінг додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи.

Німецький генерал також повідомив, що продовжаться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, що батарея Iris-T SLM (системи ППО середньої дальності) була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу.