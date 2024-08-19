Про це йдеться на сайті німецького уряду.
У новому пакеті від ФРН:
- один зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
- 14 000 боєприпасів калібру 155 мм;
- 10 безпілотних надводних кораблів;
- 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 000 аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
- 50 гвинтівок CR 308.
Попередній пакет Німеччина виділила 29 липня. Тоді, серед іншого, спільно з Данією країна передала Збройним силам України ще 8 танків Leopard 1 A5.
Німецький уряд також нагадав, що понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині.
Кошти на ініціативу з розбудови безпекового потенціалу у 2024 році лише на військову допомогу Україні становлять близько 7,1 мільярда євро. З них також фінансуються внески Німеччини до Європейського фонду миру Європейського Союзу (ЄФМ).