Про це йдеться на сайті німецького уряду.

У новому пакеті від ФРН:

один зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLS;

14 000 боєприпасів калібру 155 мм;

10 безпілотних надводних кораблів;

26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

6 високомобільних інженерних екскаваторів;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

55 000 аптечок;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;

50 гвинтівок CR 308.

Попередній пакет Німеччина виділила 29 липня. Тоді, серед іншого, спільно з Данією країна передала Збройним силам України ще 8 танків Leopard 1 A5.

Німецький уряд також нагадав, що понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині.

Кошти на ініціативу з розбудови безпекового потенціалу у 2024 році лише на військову допомогу Україні становлять близько 7,1 мільярда євро. З них також фінансуються внески Німеччини до Європейського фонду миру Європейського Союзу (ЄФМ).