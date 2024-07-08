Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входить третій зенітний ракетний комплекс Patriot, про який раніше заявляли.

Про це повідомила пресслужба Федерального уряду.

Зазначається, що до пакета допомоги крім Patriot увійшли ракети та запчастини до нього. Patriot — це потужний зенітно-ракетний комплекс, який може значно посилити обороноздатність України. Він здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, захищаючи міста та критичну інфраструктуру.

Що ще у списку:

боєкомплекти до танків Leopard 1;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

10 броньовиків та 3 патрульні джипи;

55 тисяч снарядів 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща і ФРН домовилися співпрацювати над посиленням допомоги для України, зокрема у військовій сфері.