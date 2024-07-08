Про це повідомила пресслужба Федерального уряду.
Зазначається, що до пакета допомоги крім Patriot увійшли ракети та запчастини до нього. Patriot — це потужний зенітно-ракетний комплекс, який може значно посилити обороноздатність України. Він здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, захищаючи міста та критичну інфраструктуру.
Що ще у списку:
- боєкомплекти до танків Leopard 1;
- 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
- 30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;
- 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
- 10 автономних морських катерів;
- 10 броньовиків та 3 патрульні джипи;
- 55 тисяч снарядів 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща і ФРН домовилися співпрацювати над посиленням допомоги для України, зокрема у військовій сфері.