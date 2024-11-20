Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду.
До складу нового пакета увійшли різноманітна техніка, озброєння та обладнання.
Серед переданого:
- 47 машин MRAP із захистом від мін;
- 8 десантних тактичних машин Caracal;
- 2 мостоукладачі BIBER із запчастинами;
- 3 танки для розмінування;
- станція радіолокації TRML-4D;
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 і понад 40 тисяч боєприпасів до них;
- 20 броньованих машин для прикордонної служби;
- снаряди для БМП MARDER;
- 20 дронів VECTOR із запчастинами;
- 12 безпілотників HORNET XR;
- 120 дронів-розвідників SONGBIRD і 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 60 БПЛА Golden Eagle.
Крім того, Україна отримала 8 тисяч патронів калібру 40 мм, 74 тисячі патронів для високоточних гвинтівок HLR 338 і 100 тисяч патронів для стрілецької зброї. Для медичних потреб було надано 55 тисяч джгутів і 100 тисяч оклюзійних пов’язок.