Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду.

До складу нового пакета увійшли різноманітна техніка, озброєння та обладнання.

Серед переданого:

  • 47 машин MRAP із захистом від мін;
  • 8 десантних тактичних машин Caracal;
  • 2 мостоукладачі BIBER із запчастинами;
  • 3 танки для розмінування;
  • станція радіолокації TRML-4D;
  • 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 і понад 40 тисяч боєприпасів до них;
  • 20 броньованих машин для прикордонної служби;
  • снаряди для БМП MARDER;
  • 20 дронів VECTOR із запчастинами;
  • 12 безпілотників HORNET XR;
  • 120 дронів-розвідників SONGBIRD і 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 60 БПЛА Golden Eagle.

Крім того, Україна отримала 8 тисяч патронів калібру 40 мм, 74 тисячі патронів для високоточних гвинтівок HLR 338 і 100 тисяч патронів для стрілецької зброї. Для медичних потреб було надано 55 тисяч джгутів і 100 тисяч оклюзійних пов’язок.

  • Уряд Німеччини розгляне можливість постачання ракет Taurus Україні.
  • Велика Британія виділить кошти на закупівлю ударних і розвідувальних дронів для України.
  • Шольц не готовий передати Україні ракети Taurus, попри дозвіл США на удари ATACMS, — ЗМІ.