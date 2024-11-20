Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду.

До складу нового пакета увійшли різноманітна техніка, озброєння та обладнання.

Серед переданого:

47 машин MRAP із захистом від мін;

8 десантних тактичних машин Caracal;

2 мостоукладачі BIBER із запчастинами;

3 танки для розмінування;

станція радіолокації TRML-4D;

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 і понад 40 тисяч боєприпасів до них;

20 броньованих машин для прикордонної служби;

снаряди для БМП MARDER;

20 дронів VECTOR із запчастинами;

12 безпілотників HORNET XR;

120 дронів-розвідників SONGBIRD і 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

60 БПЛА Golden Eagle.

Крім того, Україна отримала 8 тисяч патронів калібру 40 мм, 74 тисячі патронів для високоточних гвинтівок HLR 338 і 100 тисяч патронів для стрілецької зброї. Для медичних потреб було надано 55 тисяч джгутів і 100 тисяч оклюзійних пов’язок.