Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.

Що увійшло до нового пакета допомоги

Техніка та озброєння:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • 2 самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;
  • 30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;
  • Самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків із системами кінетичної оборони;
  • 7 десантних джипів Caracal.

Протиповітряна оборона:

  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пускові установки Patriot;
  • 2 радари TRML-4D.

Безпілотники:

  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR.

Інше озброєння та обладнання:

  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW;
  • 200 кулеметів MG4;
  • 420 гвинтівок MK 556;
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 000 снарядів 155 мм;
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Також до пакета увійшли генератори, намети, турнікети, боєприпаси для стрілецької зброї, мінометні снаряди калібру 120 мм, міни та обладнання для розмінування.