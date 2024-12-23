Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T та Patriot.

Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.

Що увійшло до нового пакета допомоги

Техніка та озброєння:

15 танків Leopard 1 A5;

2 самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;

30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;

Самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків із системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal.

Протиповітряна оборона:

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D.

Безпілотники:

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR.

Інше озброєння та обладнання:

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW;

200 кулеметів MG4;

420 гвинтівок MK 556;

80 снайперських гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм;

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Також до пакета увійшли генератори, намети, турнікети, боєприпаси для стрілецької зброї, мінометні снаряди калібру 120 мм, міни та обладнання для розмінування.