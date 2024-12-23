Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.
Що увійшло до нового пакета допомоги
Техніка та озброєння:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- 2 самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;
- 30 броньовиків MRAP із протимінним захистом;
- Самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків із системами кінетичної оборони;
- 7 десантних джипів Caracal.
Протиповітряна оборона:
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D.
Безпілотники:
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR.
Інше озброєння та обладнання:
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
- 120 гранатометів GMW;
- 200 кулеметів MG4;
- 420 гвинтівок MK 556;
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 52 000 снарядів 155 мм;
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
Також до пакета увійшли генератори, намети, турнікети, боєприпаси для стрілецької зброї, мінометні снаряди калібру 120 мм, міни та обладнання для розмінування.
- Рютте: Зеленський повинен припинити несправедливу критику канцлера Німеччини Шольца
- Шольц заявив про передачу Україні шостого комплексу ППО IRIS-T
- Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца: крок до дострокових виборів