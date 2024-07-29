Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
До нового пакета увійшло:
- вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
- 21 тисяча снарядів для ЗРК Gepard;
- десять надводних дронів;
- дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
- десять наземних радарів;
- 24,8 тисячі шоломів;
- один польовий госпіталь.
Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
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