Про це повідомляє Tagesschau.
“Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі”, — заявив Пісторіус під час передачі в Касселі на заводі компанії KNDS, яка виробляє цю систему озброєння.
У заході також взяв участь посол України у Німеччині Олексій Макеєв.
Перші шість таких гаубиць поки залишаться в Німеччині та будуть використані для навчання українських військових.
“Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники”, — наголосив Макеєв.
Раніше уряд Німеччини повідомив, що до 2027 року Україна отримає загалом 36 гаубиць RCH 155 у межах німецької військової допомоги.
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