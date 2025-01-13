Про це повідомляє Tagesschau.

“Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі”, — заявив Пісторіус під час передачі в Касселі на заводі компанії KNDS, яка виробляє цю систему озброєння.

У заході також взяв участь посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Перші шість таких гаубиць поки залишаться в Німеччині та будуть використані для навчання українських військових.

“Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники”, — наголосив Макеєв.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що до 2027 року Україна отримає загалом 36 гаубиць RCH 155 у межах німецької військової допомоги.