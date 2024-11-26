До кінця 2024 року Німеччина планує передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ці комплекси забезпечують захист як на середніх, так і на малих дистанціях.

Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює спеціальний штаб з питань України в Міністерстві оборони Німеччини.

“Ми очікуємо, що системи IRIS-T SLM та SLS надійдуть до України вже протягом найближчих тижнів, до Різдва”, – зазначив Фройдінг.

Німеччина також нещодавно передала українській стороні сучасну військову техніку, включаючи артилерійські гаубиці, танки та бойові машини піхоти Marder. Крім того, країна розпочала програму постачання ударних безпілотників.

За словами генерала, Берлін прагне зберігати послідовність у військовій допомозі, щоб підтримувати обороноздатність України на довгостроковій основі.