Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн євро.

Про це повідомляє DW.

Під час візиту до Одеси Пісторіус зустрівся з головою українського оборонного відомства Рустемом Умеровим.

“Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях”, — заявив голова Міноборони ФРН.

Що увійде до пакету допомоги

Україна в рамках пакету отримає:

велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T;

безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі;

необхідні запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина;

запасні двигуни для танків Leopard;

мільйон патронів для стрілецької зброї.

За словами Пісторіуса, частина озброєнь уже готова до відправки.

Також Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків, а з 2025 року розпочнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155.