Про це повідомляє DW.
Під час візиту до Одеси Пісторіус зустрівся з головою українського оборонного відомства Рустемом Умеровим.
“Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях”, — заявив голова Міноборони ФРН.
Що увійде до пакету допомоги
Україна в рамках пакету отримає:
- велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T;
- безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі;
- необхідні запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина;
- запасні двигуни для танків Leopard;
- мільйон патронів для стрілецької зброї.
За словами Пісторіуса, частина озброєнь уже готова до відправки.
Також Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків, а з 2025 року розпочнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155.
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