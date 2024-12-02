Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 650 мільйонів євро до кінця 2024 року.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у Києві.

До пакета допомоги увійдуть шоста система протиповітряної оборони IRIS-T, додаткові пускові установки для Patriot та танки Gepard.

Шольц також повідомив, що в 2025 році Німеччина продовжить надавати Україні необхідну техніку, зокрема ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію та гелікоптери Sea King. Загальна сума військової допомоги від Німеччини до цього часу сягнула 28 мільярдів євро.

Шольц також наголосив на серйозних наслідках російських атак на енергетичну інфраструктуру України. У відповідь на це Німеччина оперативно надала Україні зимову допомогу, що включає необхідне обладнання для ремонту пошкодженої енергосистеми.

Під час пресконференції Шольц також прокоментував свою телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Він вважає, що з ним треба “говорити однозначно та чітко формулювати свої наміри”.

“Я вважаю, що Росія має завершити війну та вивести війська. Я це йому дуже чітко сказав… Для мене також було важливо сказати йому, що ми не припинимо підтримувати Україну. Вона вистоїть, я переконався в цьому під час візиту, і ми зробимо в це свій внесок”, — заявив Шольц.