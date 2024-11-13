Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і подякував йому за масштабну двосторонню оборонну допомогу Німеччини та її лідерство в консолідації зусиль партнерів заради підтримки України”, — написав президент.

Канцлер Шольц підтвердив, що шоста система ППО IRIS-T буде передана Україні до кінця 2024 року. Також обговорили постачання додаткових систем ППО у наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини.

Лідери скоординували подальші кроки для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України, зокрема погодившись з важливістю збереження формату “Рамштайн” і проведення чергового засідання координаційної групи.