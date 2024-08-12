Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова на сторінці у Facebook.
За її словами, станції передової хірургічної групи (FST) є контейнерними рятувальними одиницями і призначені для використання на передовій.
“Там важкопораненим військовослужбовцям можуть бути проведені життєзабезпечувальні заходи протягом дуже короткого часу і пацієнтів можна стабілізувати”, — пояснила Калмикова.
Вона зазначила, що FST складаються з шести контейнерів кожен, п’ять з яких під час роботи з’єднані між собою і мають приймальне відділення, зону сортування, рентгенівський та хірургічний кабінет, а також відділення інтенсивної терапії. Опорний контейнер з електрогенератором і резервуарами для води може автономно підтримувати систему в роботі не менше 48 годин.
Заступниця Міністра оборони України також анонсувала тижневе навчання відповідного українського персоналу в Німеччині й подякувала Німеччині за допомогу.
“Дякуємо партнерам за сталу підтримку в захисті суверенітету України!” — резюмує Калмикова.
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