Про це пише Die Zeit.
Підозрюваний, інструктор з дайвінгу на ім’я Володимир, проживав у Прушкуві, але останнім часом переховується, і невідомо, чи повернувся він в Україну.
Він був одним із пасажирів автомобіля Citroën, зафіксованого біля Рюгена в ніч на 8 вересня 2022 року, який, ймовірно, віз екіпаж на яхту “Андромеда” для підриву. Володимира опізнали за фотографіями та свідченнями, що стало підставою для видачі ордера на арешт.
Слідство підозрює двох українців, чоловіка та жінку, у причетності до підриву трубопроводів, ймовірно, як водолазів, які встановлювали вибухові заряди.
Ця інформація базується на даних іноземної розвідки. Протягом останніх місяців слідчі зібрали достатньо доказів для отримання ордера на арешт українця Володимира від слідчого судді Федерального суду на початку червня.
У червні німецькі прокурори звернулися до Польщі з європейським ордером на арешт підозрюваного, але польська сторона не відповіла на запит.
Згідно з правилами, арешт мав бути здійснений протягом 60 днів, але цей термін вже сплив. Підозрюваний Володимир, з яким зв’язалися журналісти, заявив, що не знає про підозру і заперечує свою участь у підриві газогону.
Європейські слідчі раніше стверджували, що польські посадовці затримували розслідування актів саботажу на газопроводах “Північного потоку” восени 2022 року.
У березні 2023 року західні ЗМІ висловили припущення, що за вибухами могли стояти неурядові групи, до складу яких входили росіяни та українці. Згодом повідомлялося, що розвідка Нідерландів нібито отримала інформацію про план диверсії українцями і попередила США.
Україна заперечує свою причетність до підриву газопроводів.
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