Західні союзники, зокрема Німеччина, підтримують наступ ЗСУ на Курську область, оскільки з'являється все більше доказів використання українськими військовими західної зброї в цьому регіоні.

Про це пише Politico.

Німеччина не перешкоджає можливому наступу України на територію Росії, підтверджуючи право України на самооборону відповідно до міжнародного права.

“Україна має право на самооборону, закріплену в міжнародному праві. Це не обмежується її власною територією”, – повідомили у МЗС Німеччини.

Міністерство закордонних справ Німеччини зазначило, що це право не обмежується лише власною територією України. Водночас, з’являються свідчення використання українськими військовими західної зброї в Курській області.

Родеріх Кізеветтер, депутат від Християнсько-демократичного союзу, заявив, що удари по “базових зонах” у Росії з використанням німецької зброї є законними, оскільки після передачі вона стає українською.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не коментує ситуацію через відпустку. Також США не вважають український наступ у Курській області серйозною проблемою.