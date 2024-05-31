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Німеччина підтвердила дозвіл Україні бити по території Росії

Уряд Німеччини дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів у відповідь по цілях на території Росії.

П’ятниця, 31 травня 2024, 13:04

Про це йдеться у заяві представника уряду Штеффена Хебестрайта.

Згідно із його заявою, Україна може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань” в тому числі і зброю, надану Німеччиною.

“Разом із нашими найближчими союзниками та у тісному діалозі з урядом України ми постійно адаптуємо нашу підтримку до розвитку війни”, йдеться у заяві.

У німецькому уряді зазначили, що останніми тижнями Росія атакувала Україну з позицій у безпосередній близькості від російського кордону, особливо в Харківській області.

“Разом (з партнерами – ред.) ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів. З цією метою вона також може використовувати зброю, що поставляється для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань”, резюмував Хебестрайт.

Прессекретар не уточнив, яка саме зброя може бути використана для атак, адже Німеччина не дає ракет Taurus.

Теги: Німеччина, удари по Росії, Україна

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