Про це повідомив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг, очільник Спеціального штабу по Україні.
“Нещодавно ми передали артилерію, гаубиці, танки, бойові машини піхоти, почали програму ударних дронів, і наступні системи IRIS-T – SLM та SLS – надійдуть невдовзі, напередодні Різдва”, — заявив генерал.
Військова допомога Україні буде продовжуватися, зокрема після Нового року та виборів у США і Німеччині, заявив військовий чиновник.
Він також зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України не лише у військовій, а й у енергетичній та гуманітарній сферах.
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