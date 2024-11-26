До Різдвяних свят німецький уряд має намір передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T малого (SLS) та середнього (SLM) радіусу дії.

Про це повідомив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг, очільник Спеціального штабу по Україні.

“Нещодавно ми передали артилерію, гаубиці, танки, бойові машини піхоти, почали програму ударних дронів, і наступні системи IRIS-T – SLM та SLS – надійдуть невдовзі, напередодні Різдва”, — заявив генерал.

Військова допомога Україні буде продовжуватися, зокрема після Нового року та виборів у США і Німеччині, заявив військовий чиновник.

Він також зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України не лише у військовій, а й у енергетичній та гуманітарній сферах.