Німеччина планує скоротити військову допомогу Україні від 8 млрд євро до 4 млрд євро 2025 року. Це пов’язано з дефіцитом німецького бюджету.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа, що опинився у розпорядженні агентства.

Після місяців суперечок німецький уряд планує затвердити бюджет на 2025 рік у сподіваннях, що економічне відновлення допоможе скоротити розрив бюджету у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами.

“Згідно з проєктом бюджету, з яким ознайомилося Reuters, бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро 2024 року”, — йдеться в публікації.

Видання зазначає, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку 2024 року, але зростання виявилося повільнішим від очікуваного. Тому уряд Німеччини, як і Великої Британії та Франції, намагається закрити бюджетну діру будь-яким способом.

Німецький бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися термін дії спеціального фонду збройних сил, призначеного для досягнення мінімальних цілей НАТО щодо витрат.