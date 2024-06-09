Міністерство оборони Німеччини планує значно посилити резерв Бундесверу, який має налічувати до 60 тисяч чоловіків і жінок. Це потрібно для виконання завдань національної та союзницької оборони.

Про це повідомив агентству DPA в Берліні генерал-лейтенант Андреас Гоппе, заступник генерального інспектора Бундесверу й уповноважений у справах резервістів, пише “Європейська правда”.

“Я переконаний, що ми повинні повністю адаптувати резерв до сучасних викликів політики безпеки, щоб він міг належним чином підтримувати Бундесвер у виконанні завдань національної та союзницької оборони. Якщо ви подивитеся на Україну, то ми просто не здатні протриматися і розвиватися так, як ми є зараз. Тому нам потрібен резерв”, – сказав Гоппе.

Коментар Гоппе з’явився за кілька днів до того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представить свою пропозицію щодо моделі обов’язкової військової служби. Це має відбутися у середу, 12 червня.

“Нам потрібна військова служба як основа для швидкого збільшення і стійкості нашого Бундесверу в разі оборони”, – заявив Пісторіус у п’ятницю на заході, організованому галузевою асоціацією сімейного бізнесу в Берліні.

Зауважимо, що призов до армії був призупинений в Німеччині у 2011 році, і його відновлення викликає суперечки в країні.