Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зазначає N-tv.

Пісторіус зазначив, що Німеччина покриє витрати на купівлю 180 000 боєприпасів, які Чехія передаватиме Україні в рамках своєї ініціативи.

“Постачання відбуватиметься поетапно і розпочнеться влітку“, – заявив міністр.

Також він додав, що Німеччина законтрактувала ще 100 тисяч 155-міліметрових на національному рівні. Міністр уточнив, що ці постачання в Україну плануються розпочати цього року.