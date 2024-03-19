Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зазначає N-tv.
Пісторіус зазначив, що Німеччина покриє витрати на купівлю 180 000 боєприпасів, які Чехія передаватиме Україні в рамках своєї ініціативи.
“Постачання відбуватиметься поетапно і розпочнеться влітку“, – заявив міністр.
Також він додав, що Німеччина законтрактувала ще 100 тисяч 155-міліметрових на національному рівні. Міністр уточнив, що ці постачання в Україну плануються розпочати цього року.
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