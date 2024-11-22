Німеччина активно готується до можливих військових дій з Росією, що, на думку експертів, можуть мати більш серйозні наслідки для країни, ніж війна в Україні.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У рамках підготовки було розроблено детальний “План операції ‘Німеччина'”, документ обсягом близько 1000 сторінок, що містить інструкції щодо дій у випадку військової загрози. Зокрема, в ньому визначено об’єкти інфраструктури, що потребують особливого захисту, а також дії у випадку оборони та кризи.

У разі напруженості на східному фланзі НАТО, Німеччина повинна стати основним центром для перекидання військ, техніки, продовольства та медикаментів.

Також в плані окреслено важливу роль бізнесу в кризових умовах. Зокрема, підполковник Йорн Плішке рекомендує компаніям навчати співробітників навичкам, які можуть бути корисними у надзвичайних ситуаціях, таких як управління вантажівками.

“70% водіїв вантажівок у Німеччині – східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні”, — заявив Плішке.

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. Переговори вже провели з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.

Плішке підкреслив, що загроза стає реальною вже зараз. Він згадав випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю, а також спроби саботажу і кібератак.

“Росія активно готується до війни і може бути готовою до нових нападів через 4-5 років”, — заявив він із посиланням на дані спецслужб.

У відповідь на зростаючі ризики сенат Гамбурга посилив антикризове управління і цивільну оборону, створивши 40 додаткових постів. Також було введено в дію третю роту внутрішньої безпеки, що складається з добровольців.

У Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил під назвою “Червоний шторм Альфа”, спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. Утім у майбутньому заплановані більш масштабні навчання “Червоний шторм Браво”, які охоплять транспортний і логістичний сектори.