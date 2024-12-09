Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочинає співпрацю з американською компанією Auterion, яка спеціалізується на створенні програмного забезпечення. Головна мета партнерства – розробка універсальної системи управління безпілотниками для Збройних сил України.

Про це повідомляє Financial Times.

У межах співпраці Rheinmetall планує інтегрувати свої дрони з операційною системою від Auterion, що дозволить створити спільну архітектуру для дронів різних виробників.

“Перехід від пілотованих до безпілотних систем вимагає сумісності між ними. Спільний стандарт дозволить з’єднати всі дрони в єдину архітектуру”, – наголосив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

За його словами, використання єдиного стандарту підвищить ефективність координації автономних систем. Він також підкреслив важливість цієї розробки для НАТО, оскільки відсутність уніфікованого стандарту зв’язку ускладнює спільні військові операції союзників.

На сьогодні операційна система від Auterion вже використовується в окремих українських дронах, однак впровадження єдиної системи управління дозволить зменшити витрати на підготовку операторів та забезпечить безперебійну взаємодію понад 200 моделей безпілотників, які експлуатуються в Україні.

Розробка нової платформи стане важливим кроком у вдосконаленні автономних систем, що активно розвиваються на тлі повномасштабної війни в Україні.