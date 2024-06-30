У першому півріччі 2024 року німецький експорт зброї сягнув 7,48 мільярда євро. Більшість з постачань призначені для України, також Берлін збільшив продажі до Саудівської Аравії.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на дані німецького Міністерства економіки.

Станом на 18 червня загалом німецький експорт уже досяг 60% від загального обсягу 2023 року, кажуть у відомстві. Річний показник продажів зброї може встановити другий поспіль рекорд, адже у 2023-му експорт сягнув історичного максимуму в 12,2 мільярда євро, передусім завдяки зобов’язанням перед Україною.

Як вказує міністерство, за перші пів року майже дві третини експорту призначалися для України. Так, продажі зброї в першому півріччі сягнули рекордного показника в 4,88 мільярда євро.

Німеччина є другим за величиною постачальником зброї в Україну після США.