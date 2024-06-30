Про це пише Deutsche Welle з посиланням на дані німецького Міністерства економіки.
Станом на 18 червня загалом німецький експорт уже досяг 60% від загального обсягу 2023 року, кажуть у відомстві. Річний показник продажів зброї може встановити другий поспіль рекорд, адже у 2023-му експорт сягнув історичного максимуму в 12,2 мільярда євро, передусім завдяки зобов’язанням перед Україною.
Як вказує міністерство, за перші пів року майже дві третини експорту призначалися для України. Так, продажі зброї в першому півріччі сягнули рекордного показника в 4,88 мільярда євро.
Німеччина є другим за величиною постачальником зброї в Україну після США.
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