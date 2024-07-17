Про це заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульц в інтерв’ю газеті Rheinische Post, передає DW.

“Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує”, — сказала вона.

Виділені гроші разом із коштами інших донорів та жертводавців підуть на швидке повернення лікарні у робочий стан та підготовку будівлі до експлуатації у зимовий час. Йдеться, зокрема, про ремонт та технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- та теплопостачання.

За словами Шульце, руйнація дитячої лікарні показує, “наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну”. Міністерка додала, що від повномасштабного вторгнення РФ в Україну діти страждають найбільше.