Про це інформує Федеральне міністерство економіки Німеччини.

Зазначається, що кошти будуть надані через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau) та надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства. Зокрема, до цього фонду роблять внески численні інші міжнародні донори з 2022 року.

За словами федерального міністра економіки та енергетики Німеччини Роберта Хабека, енергоінфраструктура України залишається під загрозою через постійні авіаудари РФ, тому така допомога є дуже важливою.

“Колапс енергопостачання під час третьої зими війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи. Роблячи черговий внесок до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, ми робимо важливий внесок у підтримання енергопостачання України, щоб народ України міг і надалі отримувати електроенергію та тепло”, — наголосив він.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки для фінансування запасних частин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури.