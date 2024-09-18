Про це повідомили в німецькому уряді.

Там заявили, що відтепер витрати на стаціонарне лікування поранених на війні будуть виділяти «без бюрократичних процедур Федеральним відомством адміністрації».

«Ця підтримка також передбачає допомогу важкопораненим солдатам, які борються за свободу своєї країни. Важливо надавати небюрократичну допомогу солдатам, які зазнали поранень на війні. Завдяки знайденому нами рішенню ми створюємо безпеку для отримання необхідного медичного лікування у Німеччині», — заявив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина евакуювала на лікування 1173 людини, серед яких є як військові, так і цивільні.