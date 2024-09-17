Німеччина виділить Україні додаткові 100 мільйонів євро допомоги для підтримки під час зимового періоду, про що оголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Молдови 17 вересня.

Про це пише Reuters.

Бербок наголосила, що Росія планує продовжити тактику “зимової війни”, намагаючись зробити життя українців ще більш складним через удари по критичній інфраструктурі.

На тлі цього, українська енергосистема, яка все ще оговтується від дев’яти попередніх масованих атак, залишається вразливою через дефіцит потужностей, незважаючи на активне проведення аварійних та планових ремонтів.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що якщо російські обстріли енергетичних об’єктів не поновляться, Україна зможе пережити зиму без серйозних відключень електроенергії. Однак, за даними розвідки, Росія готує нові масовані удари по енергетичній інфраструктурі країни. Шмигаль підкреслив, що майбутня зима може виявитися ще більш складною, ніж попередні, і важко передбачити, якою буде тривалість можливих відключень.