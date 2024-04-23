Німеччина продовжуватиме тиснути на європейських союзників, зокрема Францію та Італію, щоб оцінити, що вони можуть надати.

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему ППО Patriot.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, кампанія тиску Берліна на свого США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек назвав “надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет”, націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

“Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло”, – сказав він.

Варто зазначити, що Міністерство оборони ФРН заявило, що Німеччина негайно передасть Україні ще один зенітний ракетний комплекс Patriot для відбиття російських авіаударів.

Тим часом Шольц сподівається, що країни НАТО знайдуть ще шість систем Patriot для України.

Швеція може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон перед зустріччю глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі.