Ще майже 400 млн євро надійде до нього з оборонного бюджету ФРН у разі схвалення цього Бундестагом наступного тижня.

Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.

За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, допомога Україні для Німеччини важлива, особливо – допомогти відбити численні російські повітряні атаки.

Раніше про підготовку урядом Німеччини чергового пакету військової допомоги Україні на суму 1,4 млрд євро повідомила газета Der Spiegel. За інформацією видання, пакет включатиме близько 50 позицій – боєприпаси до зенітних танків Gepard, близько 20 БМП Marder, розвідувальні та ударні безпілотники, запчастини для вже переданих систем озброєнь. Згідно з внутрішнім документом, проєкти мають бути “в основному реалізовані цього року”.

Як повідомляло видання, фінансування планується здійснювати за змішаною схемою – міністерство оборони ФРН планує надати 397 млн євро з власного бюджету, ще 1 млрд євро було залучено Німеччиною від партнерів у Європі та світі для посилення ППО України.