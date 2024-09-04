Про це повідомляє Bloomberg.
Виступаючи на базі ВПС Німеччини, Шольц зазначив, що шість систем IRIS-T, придбаних для Бундесверу, будуть відігравати важливу роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони “Небесний щит”, до якої долучилася 21 країна.
Крім того, він оголосив про замовлення 17 систем IRIS-T для України. За даними DPA, це включає вісім систем середньої дальності (SLM) та дев’ять малої дальності (SLS). Наразі чотири системи SLM та три SLS вже поставлені в Україну.
Шольц підкреслив, що ці системи вже допомогли знищити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників, врятувавши чимало життів. До кінця року планується передати ще по дві системи середньої та малої дальності, а решту – в наступному році.
“Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється”, – зазначив Шольц.
- Бербок підтвердила плани Німеччини надати Україні 4 системи ППО IRIS-T
- Шольц: Україна готувала свою військову операцію у Курській області дуже таємно
- Віцеканцлер Німеччини запевнив, що підтримка України з боку ФРН залишатиметься стійкою