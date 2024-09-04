Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу поблизу Кіля 4 вересня підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різних модифікацій для Бундесверу та Збройних Сил України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи на базі ВПС Німеччини, Шольц зазначив, що шість систем IRIS-T, придбаних для Бундесверу, будуть відігравати важливу роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони “Небесний щит”, до якої долучилася 21 країна.

Крім того, він оголосив про замовлення 17 систем IRIS-T для України. За даними DPA, це включає вісім систем середньої дальності (SLM) та дев’ять малої дальності (SLS). Наразі чотири системи SLM та три SLS вже поставлені в Україну.

Шольц підкреслив, що ці системи вже допомогли знищити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників, врятувавши чимало життів. До кінця року планується передати ще по дві системи середньої та малої дальності, а решту – в наступному році.

“Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється”, – зазначив Шольц.