Уряд Німеччини ввів санкції проти дев’яти громадян Грузії, звинувативши їх у насильстві проти мирних демонстрантів та опозиційних політиків.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини у мережі Х.

“Сьогодні Німеччина запровадила заборону на в’їзд дев’яти людям, які несуть основну відповідальність за насильство проти мирних демонстрантів та представників опозиції у Грузії. Право на мирний протест є одним з універсальних прав людини, і ми зобов’язані захищати його. Ситуація в Грузії залишається тривожною”, – зазначено у повідомленні.

Ситуація в Грузії викликає тривогу в європейських країнах. Міністри Веймарського трикутника раніше спільно закликали грузинську владу розглянути можливість дострокових виборів. Німеччина наполягає на необхідності кроків для дотримання демократичних стандартів.