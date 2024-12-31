Уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробі вплинути на виборчу кампанію, підтримуючи ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це повідомляє The Guardian.

Представниця уряду Крістіана Гоффманн на брифінгу зазначила, що Маск неодноразово висловлював підтримку AfD у своїх дописах на платформі X (раніше Twitter), що викликало занепокоєння щодо втручання у демократичний процес.

“Свобода поглядів також поширюється і на найбільші нісенітниці”, — підкреслила вона.

Як пише видання, Маск навіть назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца “дурнем” і відкрито закликав виборців підтримати AfD, що викликало обурення.

Видання Welt та високопосадовці медіагрупи Welt Group, які опублікували статтю із закликами Маска, заявили, що свобода слова є фундаментом демократії, проте зазначили, що реакція на публікацію, яка зібрала понад 340 коментарів, була “дуже показовою”.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та ймовірний наступний канцлер Німеччини, висловив обурення щодо ідеї, що Німеччина повинна слідувати прикладу Ілона Маска та президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Водночас на це зреагував сам Ілон Маск.

“Тільки AfD може врятувати Німеччину”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про AfD

Партія виступає з антимігрантською риторикою, підтримує традиційні цінності, критикує ЄС і допомогу Україні. У 2023 році вона стала другою за популярністю на тлі кризових ситуацій в уряді Шольца. На виборах до Європарламенту 2024 року AfD здобула 15,6% голосів та 15 місць.

Голова ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) Тіно Хрупалла заявив, що Росія виграла війну проти України та закликав уряд Німеччини визнати це.