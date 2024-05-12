Про це посадовець написав у своєму телеграм-каналі.
Лукашук вважає, що за діями Німеччини стоїть велика демографічна проблема, криза, яку відчуває вся Європа.
“Німеччина не подає виду, але її цілком влаштовує кількість наших людей, які знайшли в країні прихисток. Там зараз зареєстровано близько 1,65 млн українців”, – зазначив очільник облради.
Він додав, що попри заяви лідерів різних держав про повернення наших громадян додому – всі зацікавлені в тому, щоби українці залишалися в них, максимально інтегрувалися, працювали та сплачували податки.
“Чому? Тому, що люди – це трудовий, економічний ресурс. Тим паче працездатні, соціально активні люди. Більш того – багато хто в Європі сподівається, що після війни до наших жінок переїдуть їхні чоловіки, а не жінки повернуться додому в Україну. Це може здаватися цинізмом, але реальність – така. І її потрібно розуміти правильно”, – пише Лукашук.
На думку посадовця, економіка Німеччини через брак робочої сили втрачає мільярди євро. Торік, за його словами, в країні було понад півмільйона вакантних робочих місць. Потенціал тамтешніх підприємств, за даними аналітиків, не використовується на повну – не вистачає співробітників.
“Так, для нас війна – питання номер один. Практичні питання важливіші за теоретичні. Але рано чи пізно війна закінчиться і нам потрібно буде відбудовувати країну. Постане питання – хто це робитиме? Хто тут житиме? Адже конкуренція за наших громадян в Європі – величезна вже зараз”, – резюмує Лукашук і додає, що “європейські держави робитимуть все, щоб наші люди залишились в них назавжди”.
Нагадаємо, Олаф Шольц під час виступу на заході групи газет RND сказав, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині.
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