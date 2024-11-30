Генеральна прокуратура Німеччини просунулась уперед у розслідуванні підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" та встановила особи двох підозрюваних.

Про це повідомляє DW.

“Ми домагаємося прогресу в розслідуванні. Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, на який спочатку не очікували. Однак доведеться ще багато зробити. Особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває”, — повідомив Роммель в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Водночас він додав, що не може коментувати подробиці розслідування.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2” біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Росія звинувачувала у підриві Україну й США. Українська влада заперечила свою причетність. Також заперечила свою причетність польська сторона, якій закидали пособництво.

У Єврокомісії заявили, що пошкодження обох “Північних потоків” спричинені навмисними актами саботажу.