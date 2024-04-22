Про це пише Bild.

Угода між урядом України та компанією FFG, загальна вартість якої складає 315 млн євро, була укладена за фінансування з бюджету Німеччини. В Міністерстві оборони Німеччини заявили, що планують передати всі бронемашини до кінця поточного року.

Згідно з документом від вересня минулого року, передбачалося, що партії по 20 машин будуть поставлені в період з січня до жовтня 2024 року. Однак постачання ще не розпочалися.

За інформацією видання Bild, плани на 2024 рік були зменшені спочатку до 200, а потім до 100 машин, а початок постачань відклали з січня на травень-червень.

Однією з причин затримки стало те, що компанія FFG залежить від постачань запчастин для MRAP зі США, виникли “обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини”, а також має проблеми з сертифікацією протимінного захисту.