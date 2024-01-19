Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він наразі не вважає імовірним напад Російської Федерації. Втім, схильний довіряти заявам експертів про те, що, можливо, війна може розгорнутися у найближчі п’ять-вісім років.

“Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО”, – сказав глава Міноборони.

Пісторіус також зауважив, що своєю заявою хоче “розбудити суспільство” та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.