Про це пише Tagesschau

Компанії з Німеччини опосередковано допомагають Росії реконструювати окупований Маріуполь.

У розслідуванні наголошується на участі дочірньої компанії Knauf, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, у постачанні будівельних матеріалів на замовлення Міноборони Росії для проєкту в Маріуполі.

Також згадується участь фірми WKB Systems з Мюнстерланда, Північний Рейн-Вестфалія, у виробництві обладнання для будівництва ніздрюватого бетону, який також використовують у процесі відновлення Маріуполя. Зазначається, що WKB Systems має бізнес-зв’язки з російським бізнесменом Віктором Бударіним, однак жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.