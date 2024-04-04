Про це пише Tagesschau
Компанії з Німеччини опосередковано допомагають Росії реконструювати окупований Маріуполь.
У розслідуванні наголошується на участі дочірньої компанії Knauf, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, у постачанні будівельних матеріалів на замовлення Міноборони Росії для проєкту в Маріуполі.
Також згадується участь фірми WKB Systems з Мюнстерланда, Північний Рейн-Вестфалія, у виробництві обладнання для будівництва ніздрюватого бетону, який також використовують у процесі відновлення Маріуполя. Зазначається, що WKB Systems має бізнес-зв’язки з російським бізнесменом Віктором Бударіним, однак жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.
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