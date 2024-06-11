НЕК "Укренерго" підписало з німецьким державним банком розвитку KfW грантову угоду на суму 15 млн євро.

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Фейсбуці.

“Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак”, – написав Кудрицький.

Він також додав, що за останні 2 дні “Укренерго” залучило 45,4 млн євро міжнародної підтримки для відновлення енергосистеми після російських атак та посилення її стійкості.

11 червня в Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024).