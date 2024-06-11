Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Фейсбуці.
“Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак”, – написав Кудрицький.
Він також додав, що за останні 2 дні “Укренерго” залучило 45,4 млн євро міжнародної підтримки для відновлення енергосистеми після російських атак та посилення її стійкості.
11 червня в Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024).
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