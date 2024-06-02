Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тисяч резервістів у Німеччині на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Посадовиця зазначила, що президент Росії Володимир Путін готує свій народ до війни та налаштовує його проти Заходу.

«Ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше. Росія лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Усе це лякає», — розповіла Штрак-Циммерманн.

Вона закликала «активізувати близько 900 тисяч резервістів, яких ми маємо в Німеччині». Втім для початку їх потрібно буде зареєструвати, оскільки Бундесвер упродовж десятиліть не реєстрував військових, які пішли у відставку.

«Якби ми могли завербувати хоча б половину з них як резервістів з їхніми відповідними знаннями, це було б неймовірним надбанням», — наголосила Штрак-Циммерманн.

Також вона заявила, що «російський напад на Німеччину уже почався», маючи на увазі кібератаки, шпигунство і навмисно спровоковані пагони.

«Ми маємо чітко розуміти, що війна в Україні безпосередньо зачіпає нас. Якщо Путін досягне успіху, він «продовжить свої рейди», — додала представниця Бундестагу, маючи на увазі Грузію та Молдову.