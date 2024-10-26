Наразі оборонний концерн Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва в Україні порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів. Перший побудований компанією завод вже працює в Україні, другий “на підході”.

Про це директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів в інтервʼю ТСН.

Він зазначив, що наприкінці року в Україні буде перша надсучасна бойова піхотна машина Lynx, а загалом Німеччина має багато планів співпраці з оборонною індустрією України.

“У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія – це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство”, – сказав директор Rheinmetall.

Паппергер додав, що Rheinmetall має в планах побудувати в Україні пороховий завод та завод з виготовлення боєприпасів. Також концерн має намір налагодити виробництво систем ППО в Україні, “щоб ми могли самі себе захищати”.

Директор Rheinmetall поінформував про стан справ з будівництвом чотирьох заводів, створення яких Україна замовила у Rheinmetall цього року.

“Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоб прискорити все це. Ми не маємо втрачати час”, – сказав Паппергер.

Нагадаємо, у червні в Україні запрацював перший спільний з АТ “Українська оборонна промисловість” цех Rheinmetall із ремонту і виробництва бронетехніки.