Більшість німців, 57%, продовжують виступати за військову допомогу Україні, незважаючи на зниження підтримки порівняно з попереднім роком, коли цей показник становив 66%.

Про це свідчать результати опитування інституту Verian, опубліковані Фондом Кьорбера в Гамбурзі, повідомляє ntv.

Зокрема, у східній Німеччині лише 40% підтримують подальшу військову допомогу Україні.

Щодо подальших дій у конфлікті, 47% опитаних вважають, що Україна повинна продовжувати захист до повернення всіх окупованих територій.

Водночас 43% респондентів підтримують ідею поступок території на користь Росії для завершення війни. На сході Німеччини цей показник вищий: 52% вважають, що Україна має погодитися на поступки.

Загальна частка німців, які підтримують активнішу участь Німеччини у міжнародних кризах, зросла до 46% – рекордний показник у цій серії досліджень. При цьому 71% громадян виступають за посилення дипломатичних зусиль, 15% – за збільшення фінансових витрат, і лише 10% підтримують розширення військової участі Німеччини.