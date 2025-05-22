Повернення дев’яти дітей з окупованих територій України - новини 22 травня

З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще дев’ять дітей. Про це 22 травня повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, ці діти пережили складні та небезпечні ситуації. Серед них є дівчина, яку ледь вдалося врятувати через відсутність належної медичної допомоги в умовах окупації. Також повернули хлопця, якого разом із матір’ю тримали в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували підтримувати окупантів.

Крім того, серед врятованих дітей є ті, які майже три роки не виходили з дому через постійні обстріли та близькість російських танків. Наразі вони знаходяться в безпеці під опікою старшої сестри.

Також повернулася дівчина, яка не мала можливості отримувати українську онлайн-освіту через блокування зв’язку з боку окупантів. Єрмак висловив подяку команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли в організації цієї рятувальної місії.

Ця новина продовжує оновлюватися, і ми сподіваємося на подальші позитивні результати.