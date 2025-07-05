Відсутність повітряних тривог у Ялті на окупованому Криму під час атак

Як повідомляють активісти громадського руху спротиву “Жовта Стрічка”

У Ялті, що на окупованому Криму, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було оголошено жодної повітряної тривоги, навіть під час атак на військові об’єкти на півострові. Сирени не спрацьовують і в районах, де розташовані зенітні комплекси та авіація російських військ.

5 липня активісти громадського руху “Жовта Стрічка” повідомили про цю ситуацію, підкресливши, що для окупантів “картинка важливіша за безпеку”.

“Причина очевидна – небажання псувати ‘картинку спокою’ для туристів і пропаганди. Інструкції явно застарілі, але нових колаборанти поки що в Москви не отримали. Це вчергове доводить, що людське життя для окупантів не є пріоритетом.” – Координатори “Жовтої Стрічки”

Нагадаємо, що 1 липня Міноборони Росії заявило про знищення 17 дронів силами ППО над окупованим Кримом. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Керчі та Феодосії, а також про перекриття Кримського мосту в цей час.

Крім того, Головне управління розвідки України продемонструвало, як їхні бійці знищують російські системи ППО в Криму за допомогою українських дронів UJ-26, відомих як “Бобер”.

Також 26 червня українська розвідка оприлюднила відео знищення радарів російської ППО С-400 “Тріумф” в окупованому Криму.