Юрій Ушаков про зустріч Путіна і Трампа та переговори у Стамбулі

Про це пише російська служба Interfax з посиланням на заяву Ушакова в інтерв’ю програми “Москва. Кремль. Путін”.

Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна, заявив, що наразі не існує конкретних домовленостей щодо особистої зустрічі між Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін”, яке транслювалося російською службою Interfax.

“Немає поки конкретних домовленостей щодо цього. Ідея витає в повітрі. Зрозуміло. Коли будуть якісь результати, які могли б бути обговорені на президентському рівні. Має бути ретельна підготовка до цієї зустрічі.” – Юрій Ушаков

Відповідаючи на запитання про можливі терміни зустрічі, Ушаков зазначив, що хоча можна робити припущення, це не має сенсу. Він висловив думку, що зустріч може відбутися цього року, але точні дати поки що невідомі.

Помічник Путіна також підкреслив, що телефонні розмови між лідерами країн приносять певні результати. Він зазначив, що вже існують домовленості, які реалізуються, а також ті, що плануються на майбутнє.

“Тобто самі розмови по телефону корисні. Безперечно, звичайно, а особиста зустріч – це взагалі щось масштабне, яке має привести до серйозних результатів. Але знову ж таки, ці результати мають готуватися кимось, а саме командами, відповідно, Білого дому та Кремля.” – Юрій Ушаков

19 травня президенти США і Росії провели телефонну розмову, після якої Путін висловив готовність Москви працювати з Києвом над можливим “меморандумом” щодо майбутнього мирного договору, але без конкретизації деталей.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проект документа про довгострокове врегулювання кризи після завершення обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся з 23 по 25 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав підготовку Росією такого “меморандуму” знущанням над усім світом, особливо у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що терміни підготовки “меморандуму” не визначені, а також підкреслив, що Росія і Україна готуються до складних контактів для напрацювання єдиного тексту.

28 травня Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Зеленським та Путіним для переговорів про припинення вогню. Український президент підтвердив свою готовність до такої зустрічі на рівні лідерів трьох країн.

Того ж дня Сергій Лавров повідомив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною запланований на 2 червня в Стамбулі, де російська сторона має намір представити свій “меморандум”.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що передав російській делегації документ із позицією України щодо перемир’я, а Москві дали чотири дні на надання свого “меморандуму”.

Майбутні переговори у Стамбулі

Наступний раунд мирних переговорів може відбутися 2 червня в Стамбулі. Цю дату та місце запропонувала Росія, але Україна офіційно ще не погодилася. Київ наполягає на надсиланні “меморандуму” для ознайомлення перед зустріччю.

30 травня Дмитро Пєсков заявив, що проект російського “меморандуму” не буде оприлюднений.

МЗС України повідомило, що склад української делегації залежатиме від представників Росії, які 29 травня оголосили свій склад – це ті ж особи, що брали участь у переговорах 16 травня на чолі з Володимиром Мединським.

Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог повідомив, що в Стамбулі також будуть присутні радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.