Південнокорейська письменниця Хан Канг пояснила причину відмови тим, що не може святкувати чи давати пресконференцію у час, коли гинуть люди.

Про це пише Korea Times.

Видання посилається на слова батька письменниці, який розповів, що Хан не захотіла давати пресконференцію зокрема й через війну в Україні.

“З огляду на те, що війна посилюється, і людей щодня виносять мертвими, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію?”, — сказала вона батькові.

За його словами, одразу після того, як їй присудили Нобелівську премію, вона погодилася на пресконференцію, а втім, невдовзі передумала.

Батько — відомий письменник Хан Сонг Вон — також планував влаштувати вечірку в літературній школі, але дочка закликала не робити й цього.

“Будь ласка, не святкуй, коли ти є свідком цих трагічних подій”, — пригадує він слова доньки.

Хан Канг 2016 року стала лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман «Вегетаріанка», що розповідає про рішучу відмову жінки від м’ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення.

Нобелівську премію з літератури їй присудили за «її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя». Вона стала першою південнокорейською письменницею та першою письменницею з Азії, яка отримала Нобелівську премію з літератури.