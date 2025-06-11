Новий ядерний об'єкт Північної Кореї: розширення збагачення урану

Про це пише Bloomberg, посилаючись на супутникові знімки.

Північна Корея, за попередніми даними, могла збудувати новий об’єкт у межах свого основного ядерного комплексу. Це може свідчити про намір країни розширити свої можливості зі збагачення урану для створення ядерної зброї. Інформацію про це надають супутникові знімки, які проаналізували експерти.

На супутникових знімках видно нову будівлю в Йонбені, розташовану приблизно за 100 кілометрів на північ від Пхеньяна. Її форма нагадує об’єкт зі збагачення урану, що знаходиться в Кангсоні – ще одному ядерному об’єкті поблизу столиці. Цей висновок зробив експерт з озброєнь Джеффрі Льюїс на основі аналізу зображень.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у своєму звіті для ради управителів зазначив, що агентство уважно стежить за будівництвом нового об’єкта в Йонбені, “який має розміри та характеристики, подібні до заводу зі збагачення в Кансоні”.

“На нашу думку, цих розмірів і особливостей достатньо, щоб МАГАТЕ звернуло увагу на об’єкт як на можливий збагачувальний завод.” – Джеффрі Льюїс, експерт з озброєнь

Лідер КНДР Кім Чен Ин нещодавно заявив про намір зміцнювати ядерний потенціал країни “без обмежень” у відповідь на “зростаючу загрозу з боку США та їхніх союзників у регіоні”. У вересні Північна Корея вперше оприлюднила фотографії об’єкта зі збагачення урану для атомних бомб, а в січні Кім знову відвідав лабораторію з виробництва ядерних матеріалів і підкреслив необхідність зміцнення “ядерного щита” країни.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що уважно стежить за ядерними об’єктами та діяльністю Північної Кореї у тісній координації зі США та іншими країнами.

Північна Корея вже провела шість атомних випробувань, з яких останні чотири відбулися за часів правління Кім Чен Ира. США, Японія та Південна Корея попереджають, що нове випробування може відбутися в будь-який момент.