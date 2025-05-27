Як пише BBC, система частково натхненна ізраїльською програмою “Залізний купол”.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї висловило рішучу критику на адресу американського проєкту протиракетної оборони “Золотий купол”, охарактеризувавши його як “вкрай небезпечну ініціативу”, що загрожує стратегічній безпеці ядерних держав. Цю інформацію оприлюднила північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA, посилаючись на меморандум Інституту американських досліджень при МЗС КНДР.

У документі зазначається, що плани США щодо системи “Золотий купол” є яскравим прикладом політики “Америка понад усе”, що відображає самовпевненість і зарозумілість, а також є сценарієм для можливого ядерного конфлікту в космосі.

Крім того, підкреслюється, що ця ініціатива відповідає стратегії однополярного домінування США, яка передбачає створення військової інфраструктури в космосі, а не захист від загроз з боку інших країн. Під виглядом захисту своєї території США намагаються створити систему, спрямовану проти незалежних суверенних держав, таких як КНДР.

Інститут американських досліджень при МЗС КНДР стверджує, що США виправдовують мілітаризацію космосу необхідністю перехоплення ядерних ракет, які можуть загрожувати їхній території. У документі наголошується, що Сполучені Штати прагнуть досягти військової переваги в космосі, вважаючи, що домінування в космічному просторі забезпечить їм перемогу у майбутніх конфліктах.

Також у меморандумі вказується, що США мають намір превентивно здобути військову перевагу, щоб мати можливість завдавати удари по ворожих країнах за власним бажанням.

20 травня президент США Дональд Трамп затвердив проєкт протиракетного щита “Золотий купол”, заявивши, що ця система захистить американську територію від ракетних загроз і запрацює до завершення його терміну на посаді.

Згідно з інформацією BBC, нова система частково базується на ізраїльській програмі “Залізний купол”, яка використовується для перехоплення ракет і снарядів з 2011 року. Проте американський проєкт буде значно масштабнішим і призначений для боротьби з різноманітними загрозами, включаючи гіперзвукову зброю та системи фракційного орбітального бомбардування, здатні доставляти боєголовки з космосу.

У нещодавно опублікованому інформаційному документі Розвідувального управління Міністерства оборони США зазначається, що ракетні загрози зростатимуть за масштабами та складністю, оскільки Китай і Росія активно розробляють системи, які можуть використовувати прогалини в обороні США.