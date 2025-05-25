Аварія військового есмінця в Північній Кореї: затримано трьох осіб

Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство КНДР (KCNA)

У Північній Кореї затримали трьох осіб у зв’язку з аварією, що сталася під час запуску військового есмінця. Про це повідомило Центральне інформаційне агентство КНДР (KCNA).

Згідно з інформацією, відповідальність за інцидент поклали на трьох ключових осіб: Кан Чон Чхоля, який є головним інженером верфі Чхонджін; Хан Кен Хака, начальника цеху з виробництва корпусів; та Кім Ен Хака, заступника керівника з адміністративних питань.

Раніше KCNA також зазначало, що до правоохоронних органів викликали керівника суднобудівного заводу Хонг Кіл Хо, але його не затримували.

22 травня стало відомо, що під час спуску на воду 5000-тонного есмінця в КНДР сталася серйозна аварія. Лідер країни Кім Чен Ин охарактеризував цей інцидент як «злочин».

За даними північнокорейських ЗМІ, корабель втратив рівновагу під час церемонії спуску на воду, внаслідок чого корпус есмінця отримав значні пошкодження.

У відповідь на цю ситуацію Північна Корея розпочала повномасштабне розслідування, щоб з’ясувати всі обставини аварії та притягнути до відповідальності винних осіб.