Північна Корея провела стрільби з 240-мм реактивної системи після спільних навчань

Про це повідомляє Yonhap зы посиланням навійських Південноє Кореі.

Військові КНДР провели бойові стрільби з 240-мм реактивної системи залпового вогню, всього через день після спільних повітряних навчань, які відбулися за участю Південної Кореї, США та Японії. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на дані південнокорейських військових.

Згідно з інформацією, близько 10 ранку з району Сунан, що поблизу Пхеньяна, було випущено 10 снарядів у напрямку Жовтого моря. Південнокорейські військові зазначили, що ця реактивна система здатна вразити Сеул та прилеглі території.

Минулого року Північна Корея вже проводила випробування нової реактивної системи залпового вогню, яка, за їхніми словами, була оснащена новою системою наведення.

В даний час розвідувальні служби Південної Кореї, спільно з американськими союзниками, аналізують отримані дані та обіцяють надати додаткову інформацію в найближчому майбутньому.

Ці випробування відбулися на фоні спільних навчань, які мали на меті зміцнення тристоронньої співпраці у відповідь на військові загрози з боку КНДР. У навчаннях брали участь винищувачі F-15K з Південної Кореї, F-16 з США та японські F-2.

Крім того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нещодавно закликав до збільшення виробництва нових артилерійських снарядів, які відповідають вимогам сучасної війни.